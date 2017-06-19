Ученые: Качество секса улучшает занятие спортом

В Избранное

Скопировать

Лондон, 19 июня. Британские ученые рассказали о том, как можно улучшить качество секса без приема специальных препаратов. Выяснилось, что постоянные занятия спортом улучшают длительность половой близости с партнером. Кроме того, они делают возбуждение более сильным, а оргазм — ярким и долгим.

К таким выводам эксперты пришли после специальных исследований. На протяжении девяти месяцев сексологи проводили мониторинг группы добровольцев. Люди из первой группы активно занимались спортом, люди из второй вели малоподвижный образ жизни и проявляли мало физической активности.

В ходе эксперимента выяснилось, что мужчины и женщины, которые часто испытывали физические нагрузки, отзывались о своей половой жизни позитивнее респондентов из соседней группы. Они чаще достигали оргазма и испытывали больше удовольствия от близости с партнером. По их словам, физкультура способствовала большей полноте сексуальных ощущений, делая их тело выносливее и крепче.

Аналитики добавляют, что спорт не только улучшает сексуальные отношения с партнером, но и укрепляет тонус мышц, стимулируя активность мозга и укрепляя сердечно-сосудистую систему, передает «Вечерняя Москва».