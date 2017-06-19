Опубликовано видео первых секунд после наезда фургона на толпу у мечети в Лондоне
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Лондон, 19 июня. В Интернете появились кадры первых секунд после наезда фургона на толпу около мечети в районе парка Финсбери в Лондоне. На кадрах видно, как медики оказывают помощь пострадавшим в результате нападения.
Напомним, минувшей ночью в Лондоне грузовик наехал на толпу мусульман, покидавших мечеть в районе Финсбери Парк. Погиб один человек, пострадали не менее десяти. Водитель грузовика был схвачен очевидцами на месте преступления и передан полиции.
По свидетельствам очевидцев, при задержании водитель кричал что «хочет убить всех мусульман». Полиция пока что не комментирует данные сообщения.
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