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Происшествия
Опубликовано видео первых секунд после наезда фургона на толпу у мечети в Лондоне
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Опубликовано видео первых секунд после наезда фургона на толпу у мечети в Лондоне

9:58  19 Июня 2017
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Опубликовано видео первых секунд после наезда фургона на толпу у мечети в Лондоне

Лондон, 19 июня. В Интернете появились кадры первых секунд после наезда фургона на толпу около мечети в районе парка Финсбери в Лондоне. На кадрах видно, как медики оказывают помощь пострадавшим в результате нападения.

Напомним, минувшей ночью в Лондоне грузовик наехал на толпу мусульман, покидавших мечеть в районе Финсбери Парк. Погиб один человек, пострадали не менее десяти. Водитель грузовика был схвачен очевидцами на месте преступления и передан полиции.

По свидетельствам очевидцев, при задержании водитель кричал что «хочет убить всех мусульман». Полиция пока что не комментирует данные сообщения.

 

Валентин Меликов
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