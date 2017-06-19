Опубликовано видео первых секунд после наезда фургона на толпу у мечети в Лондоне

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Лондон, 19 июня. В Интернете появились кадры первых секунд после наезда фургона на толпу около мечети в районе парка Финсбери в Лондоне. На кадрах видно, как медики оказывают помощь пострадавшим в результате нападения.

Can't believe this is on my main road. Why ain't this labelled as a "terrorist attack"? #finsburypark #finsburyparkmosque #finsburyparkstation #northlondon #london A post shared by Sha Miah (@sha.miah) on Jun 18, 2017 at 5:55pm PDT

Напомним, минувшей ночью в Лондоне грузовик наехал на толпу мусульман, покидавших мечеть в районе Финсбери Парк. Погиб один человек, пострадали не менее десяти. Водитель грузовика был схвачен очевидцами на месте преступления и передан полиции.

По свидетельствам очевидцев, при задержании водитель кричал что «хочет убить всех мусульман». Полиция пока что не комментирует данные сообщения.