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Происшествия
Девятилетний мальчик на скейте пропал в петербургском метро
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Девятилетний мальчик на скейте пропал в петербургском метро

9:53  19 Июня 2017
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Девятилетний мальчик на скейте пропал в петербургском метро

Санкт-Петербург, 19 июня. Сотрудники полиции разыскивают девятилетнего ребенка, который пропал в петербургском метрополитене. 

Как стало известно ФАН, 17 июня в 18.00 от капитана полиции на транспорте поступило сообщение о том, что на станции метро «Выборгская» к нему обратилась Ксения И. 1971 года рождения и сообщила, что в метро потерялся ее сын Александр И. 2008 года рождения.

Мать с сыном ехали от станции метро «Площадь Восстания» до станции метро «Выборгская».

На мальчике была синяя рубашка, синие джинсы, кроссовки с яркими шнурками, при себе имел скейт. 

#петербург #метро #полиция #выборгская #площадьвосстания
Дана Балан
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