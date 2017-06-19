Девятилетний мальчик на скейте пропал в петербургском метро

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Санкт-Петербург, 19 июня. Сотрудники полиции разыскивают девятилетнего ребенка, который пропал в петербургском метрополитене.

Как стало известно ФАН, 17 июня в 18.00 от капитана полиции на транспорте поступило сообщение о том, что на станции метро «Выборгская» к нему обратилась Ксения И. 1971 года рождения и сообщила, что в метро потерялся ее сын Александр И. 2008 года рождения.

Мать с сыном ехали от станции метро «Площадь Восстания» до станции метро «Выборгская».

На мальчике была синяя рубашка, синие джинсы, кроссовки с яркими шнурками, при себе имел скейт.