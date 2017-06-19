Триумф Черчесова: тренер сборной подвел итоги матча-открытия Кубка конфедераций

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Москва, 19 июня. В прошедшую субботу в России начался юбилейный Кубок конфедераций-2017, и сборная России порадовала болельщиков и гостей, уверенно победив новозеландскую сборную со счетом 2:0.

Как отметил тренер российской команды Станислав Черчесов, сборная обязана была добиться положительного результата. Российский специалист также отметил, что футболисты готовились по полной программе, добавив, что некоторые моменты и вовсе вышли на загляденье.

«Игра была цельная, и не было моментов, когда кто-то из футболистов «выпадал». Играли против чемпиона своего континента — темп выдержали, а сделать все так, как хочется, невозможно. Доволен ли я реализацией? Понятно, когда первые три момента из пустых ворот выбивали — напряжение было», — подытожил Черчесов.

По словам тренера вратарей Гинтереса Стауче, матч-открытие получился хорошим, поскольку игроки отлично подготовились в физическом плане, и в итоге показали неплохую игру, пишут «Известия».