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Происшествия
Водителя Роспотребнадзора с пистолетом задержали у стадиона «Санкт-Петербург Арена»
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Водителя Роспотребнадзора с пистолетом задержали у стадиона «Санкт-Петербург Арена»

9:47  19 Июня 2017  /обновлено: 9:48  19 Июня 2017
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Водителя Роспотребнадзора с пистолетом задержали у стадиона «Санкт-Петербург Арена»

Санкт-Петербург, 19 июня. Водителя Роспотребнадзора с пистолетом задержали у нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Оружие мужчина прятал под сиденьем своей иномарки, а в бардачке полицейские обнаружили патрон.

Как стало известно ФАН, мужчина был задержан накануне около 09.20 при въезде на КПП у стадиона «Санкт-Петербург Арена». 30-летний уроженец Ленинграда работает водитель в департаменте регионального управления Роспотребнадзора. Он управлял иномаркой Hyundai Solaris.

«В бардачке машины был найден патрон маркировкой «3» «38», а из-под водительского сиденья был изъят пистолет маркировкой А-101,4,5 мм. Сейчас патрон и пистолет направлены на экспертизу», -рассказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 20.8 ч.4 КоАП РФ, информацию о нем передали дежурному ФСБ, а также в Центр «Э» МВД РФ.
 

Ярослава Замысловатова
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