Центробанк России отозвал лицензии у двух небанковских кредитных компаний

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Москва, 19 июня. Пресс-служба Центробанка РФ сообщила сегодня о принятом руководством финансового регулятора решении об отзыве лицензий на проведение банковских операций у двух коммерческих небанковских кредитных организаций — «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом». Специалисты Центробанка уличили эти кредитные структуры в осуществлении финансовых операций сомнительного характера.

Как отмечается в пресс-релизе Центробанка в связи с отзывом лицензии у компании «Фидбэк», «бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций». При этом ранее использовавшиеся меры, направленные на ограничение теневой деятельности компании не дали результата.

«Расчетный финансовый дом», по данным ЦБ, с конца 2016 года был ориентирован на осуществление «сомнительных транзитных операций».

Обе компании не являются участниками российской системы страхования вкладов. В них назначена временная администрация.