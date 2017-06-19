Отсидевший срок мигрант сбежал от депортации в Новгородской области

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Новгород, 19 июня. Отсидевший в тюрьме мигрант сбежал от депортации. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину.

Как сообщили источники ФАН, 16 июня из мест не столь отдаленных был освобожден гражданин Таджикистана 1990 года рождения. С целью дальнейшего перемещения мужчина находился в здании УМВД для исполнения решения о депортации за пределы РФ. Мужчина самовольно покинул здание и скрылся в неизвестном направлении.

Приметы мужчины: рост 177 см, волосы черные, борода. Он был одет в черную спортивную одежду. Особая примета: шрам от ожога на предплечье. Никаких документов мужчина при себе не имел.