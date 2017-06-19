СМИ раскрыли детали нового плана Порошенко по Донбассу

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Киев, 19 июня. Киев после трех лет проведения спецоперации на юго-востоке страны планирует отказаться от АТО и вместо нее ввести военное положение в Донбассе. О планах украинских властей пересмотреть стратегию на неподконтрольных территориях региона сообщила сегодня газета «Коммерсантъ».

По словам источника издания в Верховной раде, законопроект об этом сейчас находится в разработке в администрации Петра Порошенко и может поступить на рассмотрение парламента уже на этой неделе.

Документ предусматривает прекращение так называемой «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса. Авторы проекта заявляют о готовности даже изменить правовой статус «оккупированных территорий», а в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей (в том числе, в Мариуполе) ввести военное положение.

Разработка закона, по словам собеседников «Коммерсанта», связана с недавним визитом Порошенко в Штаты, а также тем фактом, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на полях саммита G20 уже в июле. Именно поэтому Киев хочет показать западным партнерам, что заинтересован в скорейшем мирном разрешении кризиса в Донбассе.

При этом экс-глава МИД Украины Леонид Кожара заявил газете, что «речь идет не о реальных попытках мирной реинтеграции Донбасса, а об их имитации».

