Цены на нефть падают из-за роста числа буровых установок в США

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Мировые цены на нефть падают в понедельник утром в ходе торгов. Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже упала до $47,21 за бочку.

Сообщается также, что июльские фьючерсы на нефтяные продукты бренда WTI на Нью-Йоркской бирже рухнули до $44,55 за баррель.

Стоимость нефти в течение последних дней падает, невзирая на то, что страны ОПЕК продлили договор о том, что еще на 9 месяцев увеличение добычи нефти не будет, сообщает «Свободная пресса».

Как отмечают специалисты, цена на нефть падает из-за сообщений об очередном росте числа действующих нефтедобывающих установок в Соединенных Штатах.