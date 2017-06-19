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Экономика
Цены на нефть падают из-за роста числа буровых установок в США
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Цены на нефть падают из-за роста числа буровых установок в США

9:32  19 Июня 2017
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Цены на нефть падают из-за роста числа буровых установок в США

Москва, 19 июня. Мировые цены на нефть падают в понедельник утром в ходе торгов. Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже упала до $47,21 за бочку. 

Сообщается также, что июльские фьючерсы на нефтяные продукты бренда WTI на Нью-Йоркской бирже рухнули до $44,55 за баррель.

Стоимость нефти в течение последних дней падает, невзирая на то, что страны ОПЕК продлили договор о том, что еще на 9 месяцев увеличение добычи нефти не будет, сообщает «Свободная пресса».

Как отмечают специалисты, цена на нефть падает из-за сообщений об очередном росте числа действующих нефтедобывающих установок в Соединенных Штатах.

#нефть #brent #wti #цена #биржа
Дана Балан
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