Сирия сегодня: под Раккой сбит самолет ВВС САР, ВКС РФ доставили в Хомс лекарства, Иран действует

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Сирия, 19 июня. Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, сбила самолет сирийских ВВС. Воздушно-космические силы Российской Федерации доставили медикаменты в Хомс. Иран нанес ракетный удар по боевикам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Сбит в районе Ракки

Возглавляемая США коалиция в воскресенье, 18 июня, сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки, который выполнял операцию против террористов «Исламского государства»*. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Сирийской Арабской Республики (САР).

Сообщается, что пилот до сих пор не был найден. По мнению сирийского военного ведомства, акт агрессии против сирийского самолета подтверждает, что западная коалиция координирует свои действия с боевиками «Исламского государства».

По словам представителя Минобороны САР, действия коалиции во главе с США направлены на то, чтобы остановить Сирийскую арабскую армию (САА) и их союзников в борьбе против международного терроризма. И это в то время, когда САА и союзники достигают огромных успехов.

В свою очередь в штабе международной коалиции заявили, что сирийский самолет якобы сбрасывал бомбы на позиции бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС), состоящих в основном из курдских военизированных формирований и местных арабских племен. В настоящий момент ДСС штурмуют Ракку — столицу «Исламского государства».

Сирийский Су-22 был сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet. В штабе коалиции отметили, что после инцидента немедленно связались с российскими военными для деэскалации обстановки.

Доставка в Хомс

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, ВКС РФ доставили в Хомс продуктовые пакеты и медикаменты, предназначающиеся городской клинике аль-Басель. Там же была организована выдача трехсот продуктовых пакетов с мукой, рисом, сахаром, консервами, крупой и чаем для медицинского персонала и пациентов.

В настоящий момент клиника аль-Басель единственная, где жители Хомса получают бесплатную квалифицированную помощь. Планируется, что российский гуманитарный конвой будет прибывать в город несколько раз в неделю.

В этот раз вместе с гумколонной приехали военные врачи РФ. Они незамедлительно приступили к оказанию медицинской помощи всем нуждающимся.

Иран атакует

Как передает Lenta.ru, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам боевиков «Исламского государства» на территории САР. Сообщается, ракетный удар была нанесен баллистическими ракетами средней дальности по террористам на востоке Сирии «в ответ на атаки по Тегерану».

Напомним, 7 июня в столице Ирана произошла серия террористических атак. В результате действий террористов погибли 17 человек, еще 43 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за террористические атаки в Тегеране на себя взяло террористическое квазиобразование «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.