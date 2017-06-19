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Ученые возложили вину за холодное лето на Китай
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Ученые возложили вину за холодное лето на Китай

9:20  19 Июня 2017
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Ученые возложили вину за холодное лето на Китай

Москва, 19 июня. Метеорологи нашли виновного в аномально холодном лете 2017 года. Им мог стать китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению.

После проведенных замеров исследователи пришли к мнению, что в дни, когда китайский спутник работал в полном режиме, погода резко портилась: проливные дожди, сильные, штормовые ветра.

Спутник был запущен на высоту от 4 до 6 тыс. метров. В этом районе ученые наблюдали десятикратное превышение уровня отрицательных аэроионов. Именно их концентрация могла вызвать аномальное похолодание на Земле, сообщает URA.RU.

Однако метеорологи поспешили заверить, что вскоре концентрация частиц в атмосфере нормализуется, а вместе с ними и погода.

#ученые #китай
Олеся Волкова
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