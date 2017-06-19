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Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар на московском складе
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Спасатели локализовали крупный пожар на московском складе

9:24  19 Июня 2017
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Спасатели локализовали крупный пожар на московском складе

Москва, 19 июня. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций смогли локализовать сильный пожар в ангаре, который расположен на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщается в понедельник в социальной сети Twitter московского главка МЧС России. 

По данным ведомства, в понедельник утром в Москве на улице Южнопортовой произошел сильный пожар в ангаре. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Также сообщалось, что в тушении пожара участвовали 30 единиц спецтехники и почти 100 спасателей. 

 

#пожар #москва #ангар
Дана Балан
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