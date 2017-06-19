Атака на ценности британцев: Мэр Лондона прокомментировал наезд фургона на людей возле мечети

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Лондон, 19 июня. Мэр британской столицы Садик Хан прокомментировал наезд фургона на людей возле мечети, произошедший в ночь на понедельник.

На своей странице в социальной сети Facebook Садик Хан сравнил прошедшее ЧП с терактами, которые произошли не так давно в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту.

«Мои мысли и молитвы с каждым, кто пострадал. Я благодарен нашим экстренным службам, которые быстро отреагировали и работали на месте всю ночь», — добавил он.

Мэр Лондона призвал жителей столицы сохранять спокойствие и бдительность, сообщать о любой подозрительной активности сотрудникам полиции.

Сейчас в Лондоне действуют силы, обеспечивающие безопасность гражданам Великобритании и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.

В ночь на понедельник фургон совершил наезд на людей, который возвращались с ночной молитвы в Лондоне. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Задержан 48-летний мужчина.