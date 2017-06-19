Житель Петербурга ушел на рыбалку и пропал без вести

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Санкт-Петербург, 19 июня. Молодой мужчина пропал без вести после того, как заявил родным, что подходит к мосту.

Как сообщили источники ФАН, 18 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от матери пропавшего. По словам женщины, 17 июня в период с 16 по 18 часов ее сын 1988 года рождения уехал в город Никольское на рыбалку. До настоящего времени он не вернулся.

Приметы мужчины: рост 184, короткая стрижка, на левом плече имеется татуировка. Он был одет в черные брюки, укороченную куртку, поло. При себе имел телефон. Последний раз выходил на связь в 00.37 и сообщил, что больше его никто не увидит.