Красная тряпка для быка: что затеяли военные США и Украины в небе над Россией

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Военные США и Украины готовятся выполнить наблюдательный полет над Россией с 19 по 24 июля. Считается, что этот полет состоится в рамках Договора по открытому небу. Эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Подробнее о полете и планах иностранных военных — в материалах Федерального агентства новостей.

Подробности совместной миссии США и Украины через месяц уже известны: полет над территорией России будет осуществлен на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровска «Новый». Этой истории придается плановый характер: есть договор, есть страны, его соблюдающие. Рядовое событие.

«Это обычный договор, не стоит ему придавать огромное значение. Государства. которые входят в договор, соблюдают свои обязательства, ничего предосудительного или опасного там нет. Россия летает в качестве наблюдателей, осматриваем территорию, сейчас настал черед Украины и США делать облет наших земель. Если в плане этот облет стоял — то все нормально», — комментирует для ФАН член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки. Страны, в нем участвующие, захотели осуществлять свой контроль над вооружениями на территории других государств. Как говорится, ты доверяй, но проверяй.

«России скрывать нечего, так что ради бога — пусть летают. Они хотят посмотреть размещение военных объектов. Конечно, никто их не пустит летать над нашими секретными объектами, включая ядерные установки. Есть закрытые зоны, над которыми вообще летать запрещено, независимо от статуса летательного аппарата. А в остальном зарубежные самолеты смотрят расположение частей, перемещение военных. Как правило, все эти полеты связаны с фотофиксацией. Они пролетели, сфотографировали. Прошел месяц, история повторяется. И уже не фотоснимках отслеживают изменения — есть ли перемещения. Потому что если смотреть вниз с самолета — ничего не поймешь. Поэтому специально выстраивается маршрут, а специальный фотоаппарат делает объемную фотографию. Потом она выводится на дисплей. Определяется срок полетов международных наблюдателей: за это время специалисты отслеживают те фотографии, которые получают от аэро-и фотосъемки», — считает летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

Минобороны РФ отмечает, что американский самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (разные аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование. В нем принимали участие и российские специалисты. Это значит, что американцы не применят технические средства, не предусмотренные договором.

Кроме того, полет по согласованному маршруту диктует и присутствие на борту российских специалистов. Они будут контролировать четкое соблюдение параметров полета и применение той самой аппаратуры.

«Например, во время захода в наши порты иностранным кораблям дается лоцман. Он говорит, куда надо идти, чтобы не сесть на мель. Так и здесь: на борту находится наш представитель, который говорит, куда можно лететь, а куда нежелательно. То есть это не просто диспетчер, который сидит на локаторе и управляет маршрутом. Он представляет интересы нашей страны и следит за тем, чтобы самолет не дай бог не залетел куда не надо», — продолжает эксперт ФАН.

Важно подчеркнуть, что российская группа инспекторов планирует совершить ответный визит и с 18 июня по 3 июля выполнить два наблюдательных полета на российском самолете Ту-154М Лк-1 над территорией США. Полет стартует с аэродромов открытого неба Тревис (что в штате Калифорния) и Макконнелл (в штате Канзас) и покроет примерно 4250 и 4800 километров соответственно.