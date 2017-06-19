Сбежавший к «монархистам» подросток из Петербурга вернулся к родителям

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Санкт-Петербург, 19 июня. Родители несовершеннолетнего молодого человека, учащегося одной из школ в Санкт-Петербурге, сообщили в полицию о том, что их сын сбежал из дома.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, молодой человек оставил записку, в которой объявил родителям, что отправляется в Ростов-на-Дону, где намерен присоединиться к «повстанческому монархическому движению».

Спустя девять дней, 18 июня, ученик 9-го класса вернулся, не доехав до ростовских «повстанцев-монархистов» и родители забрали заявление о розыске. Как отмечают в полиции, противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось.