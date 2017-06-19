Под Уфой женщина с ребенком утопила иномарку в пруду

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Уфа, 19 июня. Под Уфой автомобиль Skoda, в которой находились женщина с ребенком, улетела в пруд. ЧП произошло в районе поселка Базилевка. Очевидцы успели снять ДТП на видео. К счастью, автоледи и ребенок не пострадали.

Свидетели утверждают, что женщина потеряла управление иномаркой, когда отвлеклась на малыша. Именно из-за этого, по их словам, она не вписалась в поворот и вылетела с проселочной дороги. На кадрах с места события видно, что Skoda почти полностью утонула в пруду, пишет «Инфореактор».