Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Будущее наступило: в Шанхае тестируют беспилотный магазин без продавцов
Triangle Created with Sketch.

Будущее наступило: в Шанхае тестируют беспилотный магазин без продавцов

9:10  19 Июня 2017  /обновлено: 9:09  19 Июня 2017
0

Будущее наступило: в Шанхае тестируют беспилотный магазин без продавцов

Шанхай, 19 июня. Шведская компания Wheelys тестирует в Шанхае круглосуточный мобильный супермаркет Moby. Магазинчик на колесах работает от солнечной энергии и автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад. 

Для того, чтобы воспользоваться услугами передвижного магазина, необходимо установить специальное мобильное приложение. После этого смартфон становится своеобразным пропуском в магазин. Одновременно в небольшом «ларьке» могут находится не более четырех человек.

Будущее наступило: в Шанхае тестируют беспилотный магазин без продавцов

Как сообщает пресс-служба Wheelys, Moby Mart предлагает товары «немедленного потребления» молоко, готовые обеды, безрецептурные лекарства. При этом в компании подчеркивают, что их детище полностью экологичное: работает на солнечных батареях и фильтрует воздух.

Покупатели сканируют штрих-коды товаров, на выходе оплата за них автоматически списывается с банковской карты.

#moby #wheelys
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть