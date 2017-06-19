Будущее наступило: в Шанхае тестируют беспилотный магазин без продавцов

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Шанхай, 19 июня. Шведская компания Wheelys тестирует в Шанхае круглосуточный мобильный супермаркет Moby. Магазинчик на колесах работает от солнечной энергии и автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад.

Для того, чтобы воспользоваться услугами передвижного магазина, необходимо установить специальное мобильное приложение. После этого смартфон становится своеобразным пропуском в магазин. Одновременно в небольшом «ларьке» могут находится не более четырех человек.

Как сообщает пресс-служба Wheelys, Moby Mart предлагает товары «немедленного потребления» молоко, готовые обеды, безрецептурные лекарства. При этом в компании подчеркивают, что их детище полностью экологичное: работает на солнечных батареях и фильтрует воздух.

Покупатели сканируют штрих-коды товаров, на выходе оплата за них автоматически списывается с банковской карты.