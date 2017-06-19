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Новости Сирии
Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском
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Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском

9:00  19 Июня 2017
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Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском

Пекин, 19 июня. Представители Вашингтона обязаны согласовывать все свои шаги в Сирии с центральным правительством в Дамаске, а усиление военного присутствия США на юго-востоке страны недопустимо без согласования с сирийским руководством. С таким заявлением выступил по итогам встречи руководства стран БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается происходящего «на земле» в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, — подчеркнул министр. — Поэтому любые действия «на земле», а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском».

Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском

#лавров
Валентин Меликов
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