Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском
Пекин, 19 июня. Представители Вашингтона обязаны согласовывать все свои шаги в Сирии с центральным правительством в Дамаске, а усиление военного присутствия США на юго-востоке страны недопустимо без согласования с сирийским руководством. С таким заявлением выступил по итогам встречи руководства стран БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается происходящего «на земле» в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, — подчеркнул министр. — Поэтому любые действия «на земле», а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском».