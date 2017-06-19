Лавров: США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском

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Пекин, 19 июня. Представители Вашингтона обязаны согласовывать все свои шаги в Сирии с центральным правительством в Дамаске, а усиление военного присутствия США на юго-востоке страны недопустимо без согласования с сирийским руководством. С таким заявлением выступил по итогам встречи руководства стран БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров.