Школьница пропала в Петербурге после ссоры с бабушкой

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Санкт-Петербург, 19 июня. Полиция Петербурга разыскивает ученицу восьмого класса, сбежавшую из дома после ссоры с бабушкой.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в минувшее воскресенье в полицию Центрального района Петербурга обратилась пенсионерка. По ее словам, около шести часов вечера в субботу ее внучка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Женщина уточнила, что между ней и внучкой, ученицей восьмого класса, перед этим произошла ссора.

Раньше девочка никогда из дома не сбегала. Как отметили в полиции, на учете школьница не состояла.