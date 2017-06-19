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Происшествия
Школьница пропала в Петербурге после ссоры с бабушкой
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Школьница пропала в Петербурге после ссоры с бабушкой

8:53  19 Июня 2017
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Школьница пропала в Петербурге после ссоры с бабушкой

Санкт-Петербург, 19 июня. Полиция Петербурга разыскивает ученицу восьмого класса, сбежавшую из дома после ссоры с бабушкой.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в минувшее воскресенье в полицию Центрального района Петербурга обратилась пенсионерка. По ее словам, около шести часов вечера в субботу ее внучка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Женщина уточнила, что между ней и внучкой, ученицей восьмого класса, перед этим произошла ссора. 

Раньше девочка никогда из дома не сбегала. Как отметили в полиции, на учете школьница не состояла.

#дети #петербург
Олеся Волкова
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