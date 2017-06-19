Неизвестный изнасиловал 14-летнюю школьницу в заброшенной бане в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 июня. Неизвестный мужчина изнасиловал 14-летнюю в заброшенной бане в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Кировскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье в 18.30 в дежурную часть поступило сообщение об исчезновении Алины В. 2002 года рождения. После обнаружения девочки удалось выяснить, что 17 июня примерно в 23.00 в помещении заброшенной бани, расположенной по улице Оборонной, ее изнасиловал неизвестный мужчина.

В настоящее время обстоятельства уточняются. Отметим, что заявление по факту изнасилования от матери девочки не поступило.