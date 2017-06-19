Google ужесточает контроль за экстремистским видео на YouTube

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Нью-Йорк, 19 июня. Корпорация Google объявила об ужесточении борьбы с распространением видеозаписей экстремистского содержания на сервисе YouTube.

Как передает «Газета.ru», для реализации планов Google обновит и улучшит алгоритмы по автоматическому распознаванию и удалению подобного видео. Кроме того, будет увеличен штат сотрудников, которые занимаются поиском и удалением экстремистских роликов вручную.

Также американская корпорация намерена расширить сотрудничество с организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в Сети. Они помогут Google находить на YouTube контент, предназначаемый для вербовки.