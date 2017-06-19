Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Google ужесточает контроль за экстремистским видео на YouTube
Triangle Created with Sketch.

Google ужесточает контроль за экстремистским видео на YouTube

8:46  19 Июня 2017
490

Google ужесточает контроль за экстремистским видео на YouTube

Нью-Йорк, 19 июня. Корпорация Google объявила об ужесточении борьбы с распространением видеозаписей экстремистского содержания на сервисе YouTube.

Как передает «Газета.ru», для реализации планов Google обновит и улучшит алгоритмы по автоматическому распознаванию и удалению подобного видео. Кроме того, будет увеличен штат сотрудников, которые занимаются поиском и удалением экстремистских роликов вручную.

Также американская корпорация намерена расширить сотрудничество с организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в Сети. Они помогут Google находить на YouTube контент, предназначаемый для вербовки.

«Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим», — резюмировали в Google.

#google #нью-йорк #youtube
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть