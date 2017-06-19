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Новости Сирии
Лавров назвал дату пятого раунда переговоров по Сирии в Астане
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Лавров назвал дату пятого раунда переговоров по Сирии в Астане

8:46  19 Июня 2017  /обновлено: 9:04  19 Июня 2017
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Встреча по урегулированию Сирии пройдет в Астане 10 июля

Москва, 19 июня. Встреча по урегулированию в Сирийской Арабской Республике пройдет в Астане 10 июля. Об этом сегодня заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

По словам российского министра, пятый раунд переговоров по Сирии на астанинской платформе состоится 10 июля. В переговорах будет участвовать и специальный представитель генерального секретаря Стаффан де Мистура, отметил Лавров. 

«На этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации», — подчеркнул глава российского ведомства.

Напомним, в столице Казахстана прошло четыре раунда переговоров по урегулированию в Сирии. 

 

#россия #сирия #лавров
Дана Балан
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