Росприроднадзор после жалобы Путину проверит порт Находки на угольную пыль

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Владивосток, 19 июня. Росприроднадзор проверит порт Находки после жалоб в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» на угольную пыль. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее сотрудники транспортной прокуратуры по поручению Генеральной прокуратуры России инициировали проверку в морских портах Находки, жители которого ранее пожаловались главе Российской Федерации Владимиру Путину на угольную пыль.

Напомним, о проблеме с пылью в городе по причине перевалки угля в порту главе российского государства во время прямой линии сообщил молодой россиянин Андрей из Находки. Глава Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что первый датчик для наблюдения ситуации с воздухом в Находке поставят на грядущей неделе, в настоящее время идут работы над оборудованием систем пылеподавления.

Напомним, 15 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой жители России из разных уголков страны задавали главе РФ актуальные вопросы. Прямая линия продлилась без малого четыре часа, Путин ответил почти на 70 вопросов.