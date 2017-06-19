KIA выпустит серьезного конкурента для российской LADA Vesta

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Корейский автогигант Kia готов побороться за место на российском авторынке с обновлением модельной линейки Kia Rio — популярнейшей на данный момент корейской иномарки в России. Новый автомобиль отличается увеличенными габаритами и топливным баком, а его продвинутые комплектации снабжены мультимедийным центром.

Обновление Kia Rio будет на 40 мм шире и на 23 мм длиннее, колесная база также увеличится на 30 мм. Новый автомобиль получит увеличенный до 50 л топливный бак и двигатели от Hyundai Solaris объемом в 1,4 и 1,6 литра с механической и автоматической коробкой передач и шестиступенчатой трансмиссией.

Различные комплектации обновления модельного ряда Kia Rio предусматривают установку таких элементов, как камера заднего вида, система подсветки на поворотах, мультимедийный центр с Android Auto и Apple CarPlay и подогрев руля и задних сидений.