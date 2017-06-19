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KIA выпустит серьезного конкурента для российской LADA Vesta
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KIA выпустит серьезного конкурента для российской LADA Vesta

8:52  19 Июня 2017
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KIA выпустит серьезного конкурента для российской LADA Vesta

Москва, 19 июня. Корейский автогигант Kia готов побороться за место на российском авторынке с обновлением модельной линейки Kia Rio — популярнейшей на данный момент корейской иномарки в России. Новый автомобиль отличается увеличенными габаритами и топливным баком, а его продвинутые комплектации снабжены мультимедийным центром.

Обновление Kia Rio будет на 40 мм шире и на 23 мм длиннее, колесная база также увеличится на 30 мм. Новый автомобиль получит увеличенный до 50 л топливный бак и двигатели от Hyundai Solaris объемом в 1,4 и 1,6 литра с механической и автоматической коробкой передач и шестиступенчатой трансмиссией.

KIA выпустит серьезного конкурента для российской LADA Vesta

Различные комплектации обновления модельного ряда Kia Rio предусматривают установку таких элементов, как камера заднего вида, система подсветки на поворотах, мультимедийный центр с Android Auto и Apple CarPlay и подогрев руля и задних сидений.

Валентин Меликов
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