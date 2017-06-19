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Все такси Москвы в 2018 году окрасятся в желтый цвет
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Все такси Москвы в 2018 году окрасятся в желтый цвет

8:34  19 Июня 2017
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Все такси Москвы в 2018 году окрасятся в желтый цвет

Москва, 19 июня. В 2018 году все автомобили такси в Москве станут желтыми, этот цвет будет свидетельствовать о легальности перевозчика, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

1 июля 2018 года заканчиваются последние разрешения на таксомоторную деятельность, которые компании получили пять лет назад. Согласно региональному закону, новые разрешения с 2013 года выдавались только на желтые автомобили. По мнению столичных властей, единый цвет такси поможет москвичам и гостям столицы легко отличить легальное такси от нелегального.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, рынок такси в столице практически полностью легализован. Все компании такси были заранее предупреждены о требованиях нового закона.

Все такси Москвы в 2018 году окрасятся в желтый цвет

#москва #такси
Олеся Волкова
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