Роспотребнадзор пугает россиян вспышкой лихорадки Денге в Мьянме

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Москва, 19 июня. Санитарные врачи предостерегают россиян от поездок в Мьянму, где зафиксирована вспышка лихорадки Денге.

Как сообщает «Газета.ru», хоть и официальные власти страны контролируют ситуацию и проводят меры по сдерживанию болезни, в Роспотребнадзоре обращают внимание туристов на данный факт.

Так, с начала текущего года в Мьянме было официально зарегистрировано почти 1500 случаев заболеваний лихорадкой Денге, восемь заболевших умерли. Как уточняется, эта крупнейшая вспышка за последние семь лет.