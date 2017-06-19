Мэй назвала ЧП в Лондоне потенциальным терактом

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Лондон, 19 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Май заявила, что инцидент с наездом грузовика на людей вблизи лондонской мечети рассматривался полицией как потенциальный террористический акт.

Как сообщает Reuters, по словам Мэй, «полиция подтвердила, что это рассматривается как потенциальный террористический акт». Премьер добавила, что в понедельник она будет председательствовать на чрезвычайной встрече.

В ночь на понедельник фургон выехал на тротуар и врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне. Среди пешеходов было много мусульман. Водителя задержали. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали.