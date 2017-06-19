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Ученые узнали прошлое столкнувшихся черных дыр по гравитационным волнам
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Ученые узнали прошлое столкнувшихся черных дыр по гравитационным волнам

8:32  19 Июня 2017
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Ученые узнали прошлое столкнувшихся черных дыр по гравитационным волнам

Нью-Йорк, 19 июня. Исследователи выяснили параметры небесных объектов, столкновение которых стало причиной так называемого события GW150914 — сильного гравитационного возмущения, зарегистрированного лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO в сентябре 2015 года.

Астрофизик Ян Ха из американского Университета Темпл утверждает, что в момент своего превращения в черные дыры, вызвавшие гравитационное событие, пара звезд имела массы в 70 и 55 раз больше массы Солнца. Эти две черные дыры слились в массивный вращающийся гравитационный объект, передает Lenta.ru по данным исследователей, который примерно 1,3 млрд лет назад испустил мощную гравитационную волну, которая дошла до Земли.

Валентин Меликов
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