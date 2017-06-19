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Происшествия
Мусульманский Совет Великобритании требует усилить безопасность возле мечетей
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Мусульманский Совет Великобритании требует усилить безопасность возле мечетей

8:27  19 Июня 2017
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Мусульманский Совет Великобритании требует усилить безопасность возле мечетей

Лондон, 19 июня. Совершивший наезд на людей в столице Соединенного королевства действовал осознанно и руководствовался исламофобскими настроениям. Об этом в понедельник заявил глава Мусульманского Совета Великобритании Харун Хан. 

Он решительно подчеркнул, что в последнее время представители британского мусульманского сообщества сталкивались со множеством подобных инцидентов. 

Хан также потребовал, чтобы британские власти усилили меры безопасности возле мечетей, напомнив, что мусульманское сообщество до этого инцидента просило их усилить. 

Как ранее сообщало агентство URA.RU, белый автомобильный фургон наехал на толпу людей в Лондоне в ночь на 19 июня. По последним данным, жертвой наезда стал один человек, восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу. 

Двое мужчин сумели бежать, одного удалось задержать. 

 

#великобритания #полиция #лондон #наезд #фургон #мусульмане
Дана Балан
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