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Ученые рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути
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Ученые рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути

8:14  19 Июня 2017  /обновлено: 8:21  19 Июня 2017
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Ученые рассказали о существование инопланетной цивилизации в Млечном Пути

Вашингтон, 19 июня. Группа американских ученых опубликовала доклад, в котором приводятся доказательства существования инопланетной цивилизации в Млечном Пути.

Как сообщает «Лента.ру», мало того, что эта цивилизация, по версии исследователей, существует, так она, как пишут Луис Анкордоки, Сусанна Вебер и Хорхе Сориано, способна выйти на связь с Землей. 

Ученые рассказали о существование инопланетной цивилизации в Млечном Пути

По версии ученых, в масштабах галактики, или в пределах десяти килопарсек от Солнца (радиус  диска Млечного пути), может быть, как минимум, одна инопланетная цивилизация, способная навести контакты с нашей планетой.

Как было отмечено, специалисты ожидают запуска космических обсерваторий TESS и JWST, возможности которых позволят проверить выводы опубликованной работы.

#ученые #космос #млечный путь
Константин Терехов
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