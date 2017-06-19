Ученые рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути

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Вашингтон, 19 июня. Группа американских ученых опубликовала доклад, в котором приводятся доказательства существования инопланетной цивилизации в Млечном Пути.

Как сообщает «Лента.ру», мало того, что эта цивилизация, по версии исследователей, существует, так она, как пишут Луис Анкордоки, Сусанна Вебер и Хорхе Сориано, способна выйти на связь с Землей.

По версии ученых, в масштабах галактики, или в пределах десяти килопарсек от Солнца (радиус диска Млечного пути), может быть, как минимум, одна инопланетная цивилизация, способная навести контакты с нашей планетой.

Как было отмечено, специалисты ожидают запуска космических обсерваторий TESS и JWST, возможности которых позволят проверить выводы опубликованной работы.