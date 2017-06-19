Информации о пострадавших россиянах в результате наезда в Лондоне пока нет

В Избранное

Скопировать

Лондон, 19 июня. Посольство Российской Федерации в британской столице пока не знает, пострадали ли россияне в результате инцидента с наездом авто на людей. Об этом в понедельник сообщили в дипломатическом представительстве РФ.

По данным посольства, на эту минуту информации о пострадавших россиянах нет. Там также отметили, что разбираются в ситуации.

Напомним, как сообщало информационное агентство URA.RU, сегодня рано утром фургон выехал на тротуар и врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне. Среди пешеходов были и мусульмане. В настоящее время сотрудники лондонской полиции задержали подозреваемого.

Известно, что в результате наезда погиб один человек, еще восемь — пострадали.