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Происшествия
Информации о пострадавших россиянах в результате наезда в Лондоне пока нет
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Информации о пострадавших россиянах в результате наезда в Лондоне пока нет

8:13  19 Июня 2017
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Информации о пострадавших россиянах в результате наезда в Лондоне пока нет

Лондон, 19 июня. Посольство Российской Федерации в британской столице пока не знает, пострадали ли россияне в результате инцидента с наездом авто на людей. Об этом в понедельник сообщили в дипломатическом представительстве РФ. 

По данным посольства, на эту минуту информации о пострадавших россиянах нет. Там также отметили, что разбираются в ситуации. 

Напомним, как сообщало информационное агентство URA.RU, сегодня рано утром фургон выехал на тротуар и врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне. Среди пешеходов были и мусульмане. В настоящее время сотрудники лондонской полиции задержали подозреваемого. 

Известно, что в результате наезда погиб один человек, еще восемь — пострадали. 

 

#россия #рф #посольство #полиция #лондон #наезд #фургон
Дана Балан
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