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Дамаск, 19 июня. Переброшенные Пентагоном на военную базу в сирийском Ат-Танфе ракетные системы залпового огня HIMARS, предназначавшиеся для усиления боевиков «умеренной оппозиции» против террористов из международной группировки «Исламское государство»*, оказались бесполезны — в результате наступления отрядов шиитского ополчения вокруг Ат-Танфа оказалось не с кем воевать. В этих условиях США пришлось заняться оборудованием второй базы в Сирии — Аз-Закф.

Представители сирийского командования сообщили «Известиям» о том, что в результате наступления союзников Башара Асада — шиитских ополченцев — которое оказалось успешным, несмотря на авиаудары со стороны США, база в Ат-Танфе была охвачена с трех сторон, а боевики оппозиции потеряли возможность блокировать автодорогу Пальмира — Дейр-эз-Зор.

В настоящее время, по мнению экспертов, борьба за юго-восточную часть Сирии проиграна Пентагоном — там уже не удастся создать подконтрольные оппозиции районы, подобные провинции Идлиб. При этом сирийские правительственные войска вышли на границу с Ираком, восстановив сообщение между странами.

* Организация запрещена на территории РФ.