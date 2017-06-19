Рябинский о бое Ковалева и Уорда: Это беспредельная история

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Москва, 19 июня. Президент компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал исход скандального боя за звание чемпиона мира между россиянином Сергеем Ковалевым и представителем США Андре Уордом.

Напомним, российский спортсмен проиграл в результате технического нокаута после того, как получил удары ниже пояса. Позже судья на ринге Тони Уикс, который принял решение остановить поединок, признал свою ошибку.

По словам Рябинского, естественно, это беспредельная история. Конечно, исход поединка уже не изменить, а то, что судья, мягко говоря, совершил ошибку — это факт, передает RT.

«В интернете можно убедиться и посмотреть этот эпизод, когда бой был остановлен, в замедленном действии. Уорд нанес несколько ударов ниже пояса, и на повторах с разных ракурсов это прекрасно видно. Рефери стоял рядом, и говорить о том, что он что-то не увидел, — глупо», — подчеркнул он.

Рябинский также не понимает, почему рефери остановил бой, а не открыл счет и считает, что это весьма странная история.