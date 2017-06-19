Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 19 июня. Киевские силовики в течение последних суток 10 раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республики, обстреливая территорию ЛНР.

Как сообщили в народной милиции, в результате обстрелов погибших и раненых среди личного состава, а также мирного населения нет, инфраструктуре республики урон не нанесен.

Чаще всего за последние 24 часа обстрелам подвергались населенные пункты Веселая гора и Калиново (по три раза), а также Фрунзе (два раза). Кроме того, огонь открывался по окрестностям Желобока и Обозного.

ВСУ вели огонь из стрелкового оружия и 122-мм арторудий, станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.