Проинспектируют с неба: США и Украина проведут наблюдательный полет над Россией

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Наблюдательный полет США и Украины над территорией России пройдет с 19 по 24 июня на американском самолете ОС-135Б, который полетит с аэродрома Хабаровск.

«Совместная миссия США и Украины в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — говорится в сообщении начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, на борту будут присутствовать и российские специалисты, которые проконтролируют выполнение всех параметров полета, а также работу наблюдательной аппаратуры.

На борту ОС-135Б будет находиться фотоаппаратура, которая наряду с самим самолетом, в свое время, прошла международное освидетельствование при участии российских специалистов.

«Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», — говорится в сообщении Минобороны

В свою очередь, российские инспекторы планируют выполнить два последовательных наблюдательных полета на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территорией США. Эти полеты пройдут с 18 июня по 3 июля с аэродромов штатов Калифорнии и Канзаса. Максимальные дальности составят 4250 и 4800 километров соответственно.

Ранее наши специалисты уже осуществляли наблюдательный полет над США российским Ту-154М Лк-1.

Договор по открытому небу подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Его целью является содействие укреплению доверия между странами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью. Участниками договора являются более 30 государств. Россия ратифицировала документ 26 мая 2001 года.

Ранее в рамках этого договора с 13 по 18 марта наблюдательный полет над Россией совершали представители США и Германии. Он также проводился на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск.

Согласно регламенту российские специалисты на борту самолета контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

А с 13 по 18 июня совместную миссию по наблюдение над территорией нашей страны проводили США и Италия.

«Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором», - пояснил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Ранее в этом году Россия в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнила наблюдательный полет над территорией Великобритании на российском самолете наблюдения Ан-30Б.

Он проходил по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Великобритании на его борту контролировали порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

«Наблюдательный полет выполняется в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», — отметил Рыжков.

Это был 21-й наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

Кроме Великобритании Россия проводила наблюдательные полеты над территорией Польши (с 29 августа по 2 сентября 2016 года с аэродрома открытого неба Варшава), Турции (24 по 28 октября 2016 года, с использованием аэродрома Эскишехир) и Греции (с 6 по 10 февраля 2017 года с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос).

Также в 2016 году в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов оценила военные объекты вооруженных сил Дании.