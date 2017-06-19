Фото страшного ДТП в Самарской области: водитель Volkswagen уснул за рулем

В Избранное

Скопировать

Сызрань, 19 июня. В Сети появилось фото трагического дорожно-транспортного происшествия в Самарской области, в котором погиб человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария случилась накануне в районе шести вечера на трассе М-5 «Урал» — на полной скорости дорогу не поделили Volkswagen Polo и «ВАЗ-21099».

В результате ДТП погиб 59-летний водитель отечественной легковушки. По предварительным данным, виновников аварии является водитель иномарки, который, как считают в ГИБДД, заснул за рулем.