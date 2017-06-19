Экс-хавбек «Терека» может перебраться в Екатеринбург

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Екатеринбург, 18 июня. Футбольный клуб «Урал» в нынешнее межсезонье может усилиться бывшим полузащитником грозненского «Терека» Игорем Лебеденко.

По информации газеты «Известия», переговоры между клубом и агентом хавбека уже начались. Источник сообщил, что боссы «Урала» заинтересованы в 33-летнем игроке. Однако на данном этапе говорить о сделке рано.

«Они (Урал — Прим.ред.) уже имели опыт работы с возрастными футболистами и знают, как выжать из них максимум. Помимо этого, в конце прошлого сезона полузащитник доказал, что способен быть одним из лидеров команды», — отметил собеседник.

Кроме того, сам Лебеденко хочет перебраться в Екатеринбург.

Напомним, ранее стало известно, что в подписании Лебеденко заинтересованы столичное «Динамо» и казанский «Рубин».