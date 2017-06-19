Видео из Тюмени: мощный шторм полностью затопил город

В Избранное

Скопировать

Тюмень, 19 июня. Из-за несвоевременно пришедшего ливня Тюмень оказалась не готова к стихии: в Сети появилось видео потопа и творящегося в городе.

Как видно из ролика, Тюмень на какое-то время превратилась в Венецию, и передвигаться по затопленным улицам без проблем могли только автомобили с повышенной посадкой, остальным же приходилось несладко.

Дело в том, синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде, однако немного промазали с датой – вместо 18–19 июня мощный шторм накрыл Тюмень в субботу 17 июня.