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Политика
Пожаловавшаяся Путину жительница Забайкалья может получить новое жилье
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Пожаловавшаяся Путину жительница Забайкалья может получить новое жилье

8:00  19 Июня 2017
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Пожаловавшаяся Путину жительница Забайкалья может получить новое жилье

Чита, 19 июня. В ходе проверки ситуации жительницы Забайкальского края, которая пожаловалась главе российского государства Владимиру Путину, что получила неприемлемое для проживания жилье после пожаров двухлетней давности, было установлено, что женщина имеет право на нормальное жилье. Об этом сообщил представитель прокуратуры Анатолий Усков.

Напомним, жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным», что ее деревня сгорела при пожарах. Региональные власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось неприемлемым для проживания.

Лидер РФ пообещал проследить за ситуацией пострадавшей.

Так, прокуратура и Следственный комитет начали проверку, а губернатор взяла ситуацию под личный контроль, поручив за семь дней решить проблему.

По словам Ускова, «проверка установила, что у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья». 

#путин #россия #прокуратура #скрф #следствие
Дана Балан
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