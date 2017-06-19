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Происшествия
Наехавший на толпу в Лондоне водитель кричал, что хочет убить всех мусульман
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Наехавший на толпу в Лондоне водитель кричал, что хочет убить всех мусульман

7:35  19 Июня 2017
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Наехавший на толпу в Лондоне водитель кричал, что хочет убить всех мусульман

Лондон, 19 июня. По словам очевидцев, водитель грузовика, совершившего наезд на толпу у мечети около лондонской станции Финсбери Парк, и задержанный местными жителями, кричал во время задержания: «Я хочу убить всех мусульман!» Такие сведения распространила британская Daily Mail.

Наезд на прихожан мечети произошел в тот момент, когда собравшиеся на вечернюю молитву мусульмане собрались в тесную толпу вокруг автобусной остановки — там стало плохо пожилому мужчине, некоторые из собравшихся бросились ему помогать, в то время как других привлекло любопытство.

На данный момент полиция Лондона не подтверждает и не опровергает версию теракта на почве исламофобии. Водителя в ближайшее время отправят на психиатрическую экспертизу.

Валентин Меликов
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