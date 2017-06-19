Прервать армейскую гегемонию: Лига ВТБ планирует вернуться к «Финалу четырех»

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Москва, 19 июня. Единая лига ВТБ, возможно, уйдет от финальных серий до трех побед, а вернется к формату «Финала четырех».

Бескомпромиссное лидерство московского ЦСКА вызывает массу вопросов в кулуарах, а также ставит под сомнение вероятность повышения качества баскетбола в стране. Боссы ведущих российских клубов считают, что обыграть армейцев в серии почти нереально.

Как отметил глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, на сегодняшний день у этой идеи есть как сторонники, так противники.

«В течение недели мы определимся, выносить этот вопрос на Совет лиги или нет. Победитель международного турнира определялся в формате «Финала четырех» на протяжении четырех лет. Трижды успех праздновали армейцы (в том числе в промокубке-2008) и один раз — «Химки», — передают слова Кущенко «Известия».

Напомним, в финальной серии Лиги ВТБ армейцы встречались с подмосковными «Химками» и всухую обыграли команду Душко Ивановича (3:0), став семикратными победителями турнира.