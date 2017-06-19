Полиция не спешит признавать терактом наезд фургона на пешеходов у мечети в Лондоне

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Фургон наехал на толпу пешеходов на северо-востоке Лондона. Инцидент произошел рядом с мечетью, когда верующие расходились после ночной молитвы. По данным ряда СМИ, пострадали более 10 человек. Два человека погибли.

Газета Evening Standard сообщила о том, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Отмечается, что один из людей пострадал от ножевых ударов.

Генеральный секретарь мечети в Финсбери-парке Мухаммед Козбар уже назвал произошедшее терактом.

Фургон белого цвета совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник на улице Севен Систерс.



Британское издание Daily Mail пишет, что прохожие задержали водителя и передали его в руки полиции. Однако двоим из трех мужчин, находившихся в грузовике, удалось бежать.



В настоящий момент место инцидента оцеплено силами правопорядка. Там сейчас находится около 15 полицейских машин.

Reports of a van hitting pedestrians on Seven Sisters Road, north London. (Image by @Thomasvanhulle) pic.twitter.com/REqcXpt4dC — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) June 19, 2017

Эксперты подразделения британской контртеррористической полиции присоединились к расследованию инцидента. Об этом сообщила газета Gardian.

По информации издания, на данный момент цель экспертов заключается в том, чтобы выяснить, был ли наезд на людей умышленным или случайным.Однако признавать терактом данный инцидент они не спешат.

Представитель полиции Лондона заявил о том, что к настоящему моменту назвать наезд фургона на людей у мечети терактом пока нельзя, передает телеканал CNN.

По его словам, «пока слишком рано, чтобы говорить» о том, что произошедшее является терактом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим и их семьям.

«Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими», — цитирует заявление главы правительства телеканал Sky News.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сообщил, что шокирован инцидентом с грузовиком, въехавшим в толпу людей в Лондоне рядом с мечетью. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я абсолютно потрясен сегодняшним инцидентом на Финсбери Парк. Я связался с мечетью, полицией и советом Ислингтона в связи с инцидентом. Мои мысли с теми, кто пострадал от этого ужасного события», — написал он.

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 19, 2017

Пострадавшим при наезде грузовика очевидцы происшествия оказывают помощь. В интернете опубликовано видео, как на голову мужчины восточной внешность накладывают повязку, а другому делают массаж сердца непрямым способом.

BREAKING NEWS: More than a dozen injured in London van attack near mosque. pic.twitter.com/T1fkU5Z1Bq — Breaking News (@BreakingNLive) June 19, 2017

О том, что водитель грузовика, въехавшего в пешеходов в ночь на понедельник, не был пьян или болен и полностью контролировал свои действия, рассказывают очевидцы случившегося.

Так один из них, по имени Муххамед, сообщил, что фургон сначала выехал на полосу для пассажирского транспорта, а затем направился в толпу пешеходов, возвращавшихся с ночной молитвы в мечети.

«Он не был пьян… Он делал это специально», — сказал молодой человек.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Лондоне в 3 июня. Автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих.

Террористы пошли по улице Боро-Хилл-стрит, нанося людям ножевые удары. Таксист-свидетель рассказал, что видел, как молодую девушку ударили ножом в грудь. Еще один свидетель, мужчина среднего возраста, оказался в числе пешеходов, на которых напали террористы. Он сообщил, что его спасло лишь то, что он стал отбиваться от нападавших.

На нападавших были надеты импровизированные защитные жилеты, сделанные из жестяных банок, которые были закреплены на телах террористов со стороны груди и спины.

Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд сообщил, что жертвами теракта стали восемь человек.

А 22 марта у здания парламента в Лондоне произошла стрельба, в результате которой два человек были тяжело ранены. Также автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. По сообщениям агентства Reuters, всего пострадали около десяти человек. Боевики «Исламского государства»* назвали исполнителя теракта в Лондоне «своим солдатом».

* Организация запрещена на территории РФ.