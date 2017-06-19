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Происшествия
Протаранившего толпу у мечети в Лондоне водителя проверят психиатры
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Протаранившего толпу у мечети в Лондоне водителя проверят психиатры

7:16  19 Июня 2017
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Протаранившего толпу у мечети в Лондоне водителя проверят психиатры

Лондон, 19 июня. Местные жители и прихожане мечети задержали водителя фургона, который совершил наезд на группу мусульман около мечети в районе Лондона под названием Финсбери Парк. По последним данным, в результате наезда погиб один человек и 10 пострадали.

Как сообщили сотрудники лондонской полиции, занимающиеся этим делом, задержанного 48-летнего водителя в первую очередь отправят на психиатрическую экспертизу.

Нападение произошло около спустя короткое время после полуночи, в то время как собравшиеся у мечети в Финсбери Парке мусульмане заканчивали вечерние молитвы. Полиция опровергла сообщения о том, что в фургоне находились еще два человека, которым, якобы удалось сбежать.

Валентин Меликов
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