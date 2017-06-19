Цены на мотоциклы в России стремительно падают

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Москва, 19 июня. Как показал анализ покупательского спроса на мотоциклы, проведенный специалистами автомобильного портала «Avito Авто», за последние 12 месяцев цены на мотоциклы в России быстро снижаются. Своего максимума цены достигли в январе-феврале текущего года, после чего довольно быстро снизились.

Покупатели в большинстве городов России предпочитают дорожные мотоциклы — этот сегмент наиболее востребован и к тому же дешев, а кроме того — доступен мотоциклистам-новичкам. На втором и третьем местах оказались эндуро и спортивный сегменты, а кастом-байки и чопперы занимают лишь несколько процентов рынка.

При этом спрос на различные виды мотоциклов сильно отличается в зависимости от региона — в то время как в Омске на дорожные мотоциклы приходится три четверти спроса, в Москве вторичный рынок дорожных моделей достигает лишь 42,3%.

Цены на мотоциклы за минувший год быстро снизились — если в мае 2016 на вторичном рынке мотоциклы в среднем стоили 52 тысячи рублей, то сейчас цены доходят лишь до 45 тысяч.