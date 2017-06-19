Полиция не знает, является ли наезд фургона на пешеходов в Лондоне терактом
В Избранное
Лондон, 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов в столице Великобритании считают, что называть наезд на пешеходов возле парка Финсбери террористическим актом, на данный момент «слишком рано». Об этом сообщает телеканал CNN.
Известно, что сейчас мужчину, который был за рулем фургона, задержали.
По данным издания The Guardian, лондонская полиция в настоящее время пытается выяснить, было ли дорожно-транспортное происшествие с фургоном случайным или запланированным.
В результате наезда один человек погиб, восемь человек получили различные травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Комментарии