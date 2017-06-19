Полиция не знает, является ли наезд фургона на пешеходов в Лондоне терактом

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Лондон, 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов в столице Великобритании считают, что называть наезд на пешеходов возле парка Финсбери террористическим актом, на данный момент «слишком рано». Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что сейчас мужчину, который был за рулем фургона, задержали.

По данным издания The Guardian, лондонская полиция в настоящее время пытается выяснить, было ли дорожно-транспортное происшествие с фургоном случайным или запланированным.

Police confirm one man has died and eight injured after van hit pedestrians at Finsbury Park – latest updates https://t.co/EHuszc3lQT — The Guardian (@guardian) June 19, 2017

В результате наезда один человек погиб, восемь человек получили различные травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.