Полузащитник сборной Чили Видаль поделился мнением о системе видеофиксации

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Футболист сборной Чили Артуро Видаль после матча Кубка конфедераций с Камеруном поделился с журналистами мнением о системе видеофиксации.

«Я считаю, что это полезная и справедливая шутка, к которой, правда, надо еще привыкнуть. Мы ведь сосредоточены во время игры, так что в этом смысле это нововведение создает некоторые трудности», — цитирует полузащитника RT.

Напомним, что в матче Кубка конфедераций сборная Чили накануне вечером в Москве на стадионе «Спартак» одержала вверх над Камеруном, обыграв африканскую команду со счетом 2:0.