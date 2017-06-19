Сирия: российские военные доставили медикаменты в клинику Хомса

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Хомс (Сирия), 19 июня. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили в клинику освобожденного Хомса продукты и медикаменты.

Как сообщил журналистам офицер Центра примирения Александр Воронцов, в миллионном Хомсе на данный момент клиника аль Басель единственная, где горожане могут получить бесплатную квалифицированную помощь. В связи с этим, медикам поддержка необходима в первую очередь.

Российские военные выдали 300 продуктовых пакетов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой для пациентов. Медперсоналу передали коробки с лекарственными препаратами. Помимо этого в клинику приехали российские военные врачи, которые оказывают помощь сирийским коллегам.

Воронцов отметил, что гуманитарные конвои будут прибывать в город несколько раз в неделю.