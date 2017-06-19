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Общество
Минпромторг РФ снизит стоимость лицензирования алкоголя
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Минпромторг РФ снизит стоимость лицензирования алкоголя

6:56  19 Июня 2017
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Минпромторг РФ снизит стоимость лицензирования алкоголя

Москва, 19 июня. Минпромторг РФ проводит работу по оптимизации лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией, в результате которой должен быть снижен размер госпошлины на получение лицензии.

Данное поручение было дано ведомству вице-премьером Александром Хлопониным, говорится в материале газеты «Известия».

Сообщается, что было предложено внести поправки в Налоговый кодекс, которые позволят снизить размер государственной пошлины для лицензии на торговлю алкоголем для торговых точек за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Минпромторг РФ снизит стоимость лицензирования алкоголя

При этом, отмечается, что полученная лицензия будет актуальна только для одной торговой точки.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что Минздрав категорически не поддерживает инициативу по продаже вина и пива через интернет.

Ирина Новикова
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