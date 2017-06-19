Водитель фургона, въехавшего в людей в Лондоне, сделал это намеренно

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Лондон, 19 июня. Водитель фургона, который въехал в толпу верующих у мечети на севере Лондона, сделал это намеренно. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.

По сообщениям очевидцев, водитель грузовика не был пьян или болен, он въехал в толпу специально – автомобиль сначала выехал на «встречку», потом на тротуар и после – протаранил толпу людей, которая вышли после молитвы из мечети.

По предварительным данным, в фургоне находились три человека. Двоим удалось бежать, третьего злоумышленника полиция задержала. Ранее сообщалось, что в результате тарана погибли два человека, десятки получили травмы.